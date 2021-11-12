هل يؤثر دعم برنامج «ريف» على الضمان الاجتماعي؟.. «الموارد البشرية» توضح

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن دعم برنامج التنمية المستدامة ريف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدات قائلة: «أرملة ولدي طفلان وقدمت على ريف واستخرجت وثيقة العمل الحر هل يؤثر ع الضمان؟».

ورد الحساب للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لايؤثر دعم ريف على استحقاق الضمان».

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد بينت طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والحصول على الرقم الخاص.

وأوضحت الوزراة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن معاش الضمان الاجتماعي عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (و أموال هذا البرنامج من الزكاة)، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الدليل الإرشادي لمستخدم بوابة الخدمات الالكترونية لخدمات التنمية الاجتماعية، كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول الى بوابة الخدمات الإلكترونية، حيث یقوم المستخدم بإدخال رقم الهویة وكلمة المرور.

- اضغط على «دخول» للدخول على بوابة الخدمات الإلكترونیة.

- اضغط على بدء عملية تغيير رقم الجوال.

- سیقوم النظام بعرض صفحة البیانات الشخصیة.

- اضغط على زر «التالي».

- سيستعرض النظام صفحة العنوان والتواصل.

- أدخل رقم الجوال الخاص به و الضغط على زر «التالي».

- سیقوم النظام بعرض صفحة بیانات الحساب البنكي.

- انقر على زر «التالي».

- ستظهر صفحة الإفصاح عن الدخل.

- اضغط على زر «التالي».

- ستظهر صفحة الموافقة علي الشروط.

- اقرأ كافة الشروط بتمعن.

- قم بالتأشیر علي «أتعهد و أقر بما سبق» واضغط على زر «التالي».

- سيعرض النظام شاشة التحقق من رقم الجوال المدخل.

- سيقوم النظام بإرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال المدخل.

- على المستفید إدخال رمز التحقق المكون من أربعة أرقام و تنفیذ العملیة الحسابیة.

- من ثم الضغط على زر «تأكید».

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