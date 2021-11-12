بالفيديو.. مجندات سعوديات يقدمن عروضًا عسكرية أمام وزير الداخلية

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمجندات سعوديات، يقدمن عروضًا عسكرية مبهرة أمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قد تفقد أمس، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارة قام بها سموه للمديرية.

ودشن الوزير خلال الزيارة عددًا من المراكز التأهيلية التخصصية في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون بما يواكب الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون المتمثلة في خفض مؤشر العودة للسجن، وشملت المراكز التي تم تدشينها مراكز: «فَجْر، وثقة، إشراقة»، التي تنفذ برامجها التأهيلية والإصلاحية في مناطق المملكة كافة.

وتابع سير العمل في مركز تدريب القدرات النسائي الذي يتولى مسؤولية تأهيل الكوادر النسائية للقيام بمهام أمن السجون والشرطة العسكرية والرعاية الاجتماعية والنفسية، وشهد جانب من التدريبات العسكرية، ومهارات الدفاع عن النفس، وبعض المحاضرات في القاعات التعليمية للمتدربات.

وأعرب المستخدمون، عن سعادتهم بوجود تلك السيدات في المملكة، مشددين على شجاعتهم وقوتهم أمام الجميع، كما أظهر الفيديو إحدى المجندات وهي تؤدي التحية العسكرية أمام الأمير عبدالعزيز بن سعود.

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