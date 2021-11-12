ذروة «شهب الثور» تزيِّن سماء السعودية والوطن العربي.. مساء اليوم

الرياض - محمد عبدالله - تشهد سماء السعودية والمنطقة العربية، اليوم الجمعة، ذروة تساقط زخة شهب الثور أو الثوريات الشمالية؛ حيث يتوقع أن تصل زخة الشهب إلى ذروة نشاطها عند نحو الساعة (3:00) عصرًا بتوقيت مكة.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن بداية مراقبة الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها أمام نجوم الثور بعد حلول ظلمة الليل باتجاه الأفق الشرقي، وستبقى بعد ذلك حتى بزوغ فجر اليوم التالي.

وأضافت أنه خلال هذا الوقت، من المحتمل أن تنتج أكبر عدد من الشهب عند نحو (01:00) بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، عندما تكون نقطة إشعاع الشهب عالية في السماء.

وأشارت فلكية جدة إلى أن القمر سيكون في طور التربيع الأول بالتزامن مع ذروة هذه الشهب؛ لكنه سيغيب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لذلك لن يشكل أي مشكلة لبقية الليل.

وأوضحت أن شهب الثور الشمالية هي من الزخات الصغيرة، وتنتج نحو 5 الى 10 شهب بالساعة عند ذروتها، وهناك نوعان منفصلان منها شهب (الثوريات الجنوبية) و(الثوريات الشمالية) ومعا تنشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج كرات نارية وهي عبارة عن شهب اكبر من الشهب المعتادة واكثر سطوعًا.

وأضافت أنه لمحاولة رؤية شهب الثور الشمالية يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدن بعد منتصف ليل الجمعة؛ حيث ستكون نقطة انطلاقها أمام مجموعة نجوم الثور باتجاه الافق الجنوبي الشرقي؛ ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في قبة السماء.

يجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الاقل لرؤية أحد الشهب، وايضاً تحتاج عين الانسان الى نحو 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام ولا توجد حاجة لاستخدام معدات خاصة لرؤية الشهب.

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