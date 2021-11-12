تجاوبًا مع بلاغ مواطن.. المرور يضبط قائدي «تريلا» قاما بالمناورة على الطريق السريع بينبع

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، عن ضبط قائديّ شاحنتين (تريلا) قاما بالمناورة على أحد طرق ينبع بسرعة عالية، معرضين حياة قادة المركبات الأخرى للخطر.

وقال المرور –عبر تويتر- تجاوبًا مع بلاغ من مواطن بهذا الشأن: «نشكر لكم اهتمامكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائدي الشاحنتين، وإحالتهما للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وأوضح المواطن في بلاغه، أن قائدي شاحنتين (تريلا/ سطحة) قاما بالمناورة على الطريق السريع بسرعة عالية تتجاوز 140 كم لأكثر من 30 كم، وذلك قبل مصنع إسمنت ينبع.

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