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تجاوبًا مع بلاغ مواطن.. المرور يضبط قائدي «تريلا» قاما بالمناورة على الطريق السريع بينبع

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، عن ضبط قائديّ شاحنتين (تريلا) قاما بالمناورة على أحد طرق ينبع بسرعة عالية، معرضين حياة قادة المركبات الأخرى للخطر.

وقال المرور –عبر تويتر- تجاوبًا مع بلاغ من مواطن بهذا الشأن: «نشكر لكم اهتمامكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائدي الشاحنتين، وإحالتهما للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وأوضح المواطن في بلاغه، أن قائدي شاحنتين (تريلا/ سطحة) قاما بالمناورة على الطريق السريع بسرعة عالية تتجاوز 140 كم لأكثر من 30 كم، وذلك قبل مصنع إسمنت ينبع.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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