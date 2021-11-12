مطار الملك خالد الأضعف في معالجة الشكاوى

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر أكتوبر 2021م.

وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية الوطنية خلال شهر أكتوبر الماضي التي بلغت (371) شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع (7) شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أكتوبر وصلت إلى 82%، بينما حل طيران أديل ثانياً بواقع (16) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 91%، وجاء ثالثًا طيران ناس حيث وصل عدد الشكاوى إلى (18) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر أكتوبر عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب، وتأخير الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر أكتوبر الماضي، أشار إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بمعدل شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر خلال شهر أكتوبر وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 6 مليون مسافر سنوياً، وبواقع 14 شكوى وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 40%، كما حصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 مليون مسافر سنوياً بمعدل شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر بواقع 2 شكوى وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وأخيراً في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بمعدل 4 شكاوي لكل 100 ألف مسافر وبواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وأوضحت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.