الصحة تحسم الجدل بشأن متحور”هيهي”: المملكة خالية تمامًا

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة أن المملكة خالية من متحورات كورونا، وذلك على خلفية المخاوف التى تجتاح العالم حاليًا بعد انتشار متحور “هيهي” الجديد الذي ظهر في الصين.

وأكد وكيل وزارة الصحة عبدالله عسيري، أنه لا يوجد متحورات جديدة مثيرة للقلق ويبقى دلتا ‏هو المسيطر.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “الوضع العام لكوفيد في العالم مستقر مع انخفاض طفيف عدا الإقليم الأوروبي الذي شهد زيادة بنسبة 7% في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق”.

من جانبه أكد الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية عدم تسجيل متحور جديد لفيروس كورونا بشكل رسمي لدى المنظمة تحت مسمى “هيهي”.

وأضاف: “متحورات فيروس كورونا موجودة وستظل موجودة بكثرة ولكن أهم شيء في المتحور عدة أمور، هي سرعة الانتشار والمضاعفات ومقاومته للقاح”.

وتابع أنه لم يظهر متحور لفيروس كورونا بعد “دلتا” سوى متحور “مو”.