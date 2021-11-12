توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة خلال فترة المساء والليل على الأجزاء الساحلية من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 – 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومتر إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة؛ تتحول شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي خلال النهار بسرعة 10 – 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
12 نوفمبر 2021 – 7 ربيع الآخر 1443 01:07 PM
سماء صحوة وغيوم وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على المرتفعات“طقس الجمعة”: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة بسواحل المدينة وتبوك وغبار بالوسطى والشرقية
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة خلال فترة المساء والليل على الأجزاء الساحلية من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 – 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومتر إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة؛ تتحول شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي خلال النهار بسرعة 10 – 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر "طقس الجمعة": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة بسواحل المدينة وتبوك وغبار بالوسطى والشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.