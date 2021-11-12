اخبار دوليه – تركيا توافق على وقف تدفق المهاجرين إلى بيلاروس بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - اتفقت تركيا مع الاتحاد الأوروبي على قيام أنقرة بمراقبة رحلات الطيران المتجهة إلى بيلاروس، وذلك في محاولة لمنع استخدامها لنقل المهاجرين باتجاه حدود بولندا، حسبما أفاد مسؤول أوروبي أمس الخميس.

وبموجب هذا الاتفاق، ستتخذ أنقرة إجراءات تشمل وقف بيع تذاكر الذهاب من الأراضي التركية إلى مينسك عاصمة بيلاروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر قوله إن شركة الخطوط الجوية التركية وافقت على تقييد بيع التذاكر من اسطنبول إلى مينسك بالنسبة لمواطني الدول الرئيسية التي يأتي منها المهاجرون، وخاصة العراق وسورية واليمن.

وأضاف المصدر أن أنقرة ستمنع استخدام شبكات الخطوط الجوية التركية في الشرق الأوسط من جانب شركة الطيران الوطنية البيلاروسية (بيلافيا)، حتى لا تقوم الأخيرة بشراء رحلات الرمز المشترك لنقل الركاب إلى اسطنبول حتى يتمكنوا من ركوب رحلات بيلافيا إلى مينسك.

وتصاعدت في الأونة الأخيرة حدة التوتر بشأن اللاجئين على الحدود بين بيلاروس وبولندا. ويتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بزيادة تدفق المهاجرين، رداً على الضغوط التي يمارسها التكتل ضد حكومته بسبب حملة القمع التي تشنها ضد المعارضة البيلاروسية.

وهناك آلاف المهاجرين عالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وكان الكرملين أعلن أمس الخميس أن المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا في اتصال هاتفي مجددا وضع المهاجرين المتوتر في بيلاروس.

وأشار الكرملين إلى أهمية حل أزمة الهجرة الصعبة على حدود بيلاروس مع دول الاتحاد الأوروبي على أساس المعايير الإنسانية الدولية.

وكما حدث في مكالمة هاتفية مماثلة جرت أول أمس الأربعاء، دعا بوتين مجددا إلى إعادة فتح قنوات الاتصال بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس.

ويهدف الاتفاق بين تركيا والتكتل الأوروبي إلى وقف تدفق المهاجرين قبل وصولهم إلى بيلاروس.

وأوضحت الحكومة التركية لمسؤولي الاتحاد الأوروبي أن من الصعب علاج المشكلة، حيث إن العديد من المهاجرين لديهم الوثائق المطلوبة للسفر، مما يجعل من الصعب منعهم من السفر، أو معاقبة شركات الطيران التي تسمح لهم بالصعود على متن رحلاتها.