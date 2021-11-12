“الجماز” يكشف حقيقة القبض على نجم الهلال “كاريلو” 

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
كشفت الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، حقيقة القبض على النجم البيروفي أندريه كاريلو، جناح نادي الهلال.
حيث قال “الجماز”، في تصريحات مُتلفزة، إنه تواصل مع مصادر في مجلس إدارة نادي الهلال، التي يترأسها فهد بن نافل، للتأكد من القبض على النجم البيروفي أندريه كاريلو، موضحًا أن المصادر نفت المعلومات المتداولة، بشأن القبض على نجم الهلال، ولا أساس لها من الصحة.
كما أوضح أن الحفل الذي حضره أندريه كاريلو، في بلاده، على هامش تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، كان عائليًا.
وكانت صحيفة “infobae” البيروفية، أعلنت منذ يومين، القبض على كاريلو، في بلاده؛ بسبب حضوره حفل مخالف للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية، لمحاربة وباء “كورونا”.
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