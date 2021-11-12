خطيب المسجد الحرام: لا كرم أعلى من التقوى ولا شرف يعدل الإسلام (فيديو)  

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

أكد الشيخ د.بندر بن عبدالعزيز بليلة خطيب المسجد الحرام أنه لا كرم أعلى من التقوى ولا شرف يعدل الإسلام، ولا شفيع فوق التوبة، ولا لباس أجمل من العافية.

وأضاف خطيب المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة: “طوبى لمن علم فكف، وعمل فجد، وخاف الحساب فأعد واستعد، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرا.