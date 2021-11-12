محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
أكد الشيخ د.بندر بن عبدالعزيز بليلة خطيب المسجد الحرام أنه لا كرم أعلى من التقوى ولا شرف يعدل الإسلام، ولا شفيع فوق التوبة، ولا لباس أجمل من العافية.
وأضاف خطيب المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة: “طوبى لمن علم فكف، وعمل فجد، وخاف الحساب فأعد واستعد، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرا.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيب المسجد الحرام: لا كرم أعلى من التقوى ولا شرف يعدل الإسلام (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.