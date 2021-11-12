الصين تُطالب سكان مدينة “داليان” بعدم الخروج من منازلهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات:

وجهت السلطات في مدينة “داليان” الساحلية بشمال شرق الصين نداءً عاجلا للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

جاء ذلك على خلفية زيادة أعدد حالات الإصابة بكورونا في المدينة للحد من الانتقال إلى خارج المدينة وتقليل الحصص الدراسية وإغلاق عدد من الأماكن، بعدما طلبت الدولة من المدينة احتواء الانتشار بسرعة أكبر

وأظهرت البيانات الرسمية اليوم الجمعة أن مدينة داليان سجلت أمس 52 إصابة مؤكدة، وهو عدد أكبر مما شهدته أي مدينة صينية أخرى تأثرت بالمرض خلال فترة انتشار مستمر على مستوى البلاد بدأت في منتصف أكتوبر.