دبلوماسي: الوضع على حدود بيلاروسيا متوتر وأي خطأ قد يؤدي إلى عواقب مأساوية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المندوب الدائم لبيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، أن الوضع متوتر على حدود بيلاروسيا، حيث تقوم الدول المجاورة بحشد المعدات العسكرية قبالة الحدود؛ لافتا إلى أن أي خطأ قد يؤدي إلى عواقب مأساوية.

وقال ريباكوف، لوكالة “سبوتنيك“، إن ازدياد الحشد العسكري على الحدود أصبح ملاحظا، ليس فقط في بولندا فحسب، بل في لتوانيا أيضا، وحتى أوكرانيا أعلنت هي الأخرى أنها ستقوم بحشد وحدات إضافية لسلاح حرس الحدود والجيش، قرب الحدود مع بيلاروسيا.

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ووفقا لريباكوف، فإنه، في إطار الاتفاقات الخاصة بـ “دولة الاتحاد” (اتحاد روسيا وبيلاروسيا)، تم اتخاذ بعض الإجراءات، وباشرت القوات الجوية الروسية، بالتعاون مع القوات البيلاروسية، في تنفيذ مهام الدوريات في منطقة الحدود.

وأضاف أنه “في اجتماع اليوم، أصدر رئيس الدولة ألكساندر لوكاشينكو تعليماته إلى وزير الدفاع بضرورة اتخاذ الإجراءات إزاء التعزيزات العسكرية على الحدود مع بولندا وأوكرانيا ودول أخرى”.

وتابع قائلا، “شدد الرئيس على أننا لا نريد بأي حال من الأحوال تصعيد الموقف .. ونحن ندرك تماما، أن الوضع متوتر، لدرجة أن أيا من الاستفزازات وأي أخطاء بشرية، قد تؤدي إلى عواقب مأساوية للغاية”.

لذلك، قيل خلال هذا الاجتماع، وفقا للدبلوماسي البيلاروسي، “إننا لا نلوح بأسلحتنا، ولا نريد إخافة أحد؛ ولكن قواتنا المسلحة ستدافع عن مصالحنا جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة الروسية، في إطار تعاوننا ضمن دولة الاتحاد”.

وكان وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أشار، بوقت سابق، إلى أن بولندا تقوم بحشد معدات عسكرية، تشمل أسلحة عسكرية ذات عيار ثقيل، قرب الحدود مع بيلاروسيا.

وذلك على خلفية توجه آلاف المهاجرين، نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

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