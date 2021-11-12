محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق: نصح الدكتور خالد النمر ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي مرضى السكري بعدم تناول أوميغا 3. وقال النمر عبر حسابه على موقع “تيوتر”: “الدراسات حول أوميغا 3 وتأثيره في مرضى السكري والضغط للوقاية من الجلطات “متضاربة” ولكن حتى الآن لا نُوصِي بالأوميغا 3 في غياب ارتفاع الدهون الثلاثية”.

كانت هذه تفاصيل خبر الدراسات حوله متضاربة.. استشاري أمراض قلب يوصى مرضى السكري بعدم تناول هذا الدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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