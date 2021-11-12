دراسة تكشف عن التوقيت المثالي للنوم ليلًا لتجنب الإصابة بأمراض القلب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن التوقيت المثالي للنوم ليلًا هو ما بين الساعة الـ 10 و 11 ليلًا.

وأوضحت الدراسة، أن التأخير في أوقات النوم حتى منتصف الليل يحرم الجسم من رؤية طلوع الصبح، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير على الساعة البيولوجية.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون في أوقات منتصف الليل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن الذين ينامون في الساعة الـ 10 و 11 ليلًا.