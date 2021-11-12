السفارة الأمريكية في بيروت تعلن قرارات جديدة تخص سفر اللبنانيين إلى واشنطن

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت السفارة الأمريكية في بيروت عن قرارات جديدة بخصوص سفر اللبنانيين إلى أمريكا.

وحسب ما نشرته السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فقد أكدت ضرورة تقديم ما يثبت تلقي اللقاح الخاص بكورونا عند الرغبة في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحددت السفارة موعدا سابقا لتطبيق هذا القرار، وهو الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، بمعنى أن تخضع الطلبات التي تم تقديمها من هذا التاريخ للقرار.

وقالت: “اعتبارًا من 8 ت2، يتوجب على المسافرين البالغين القادمين إلى الولايات المتحدة إبراز إثبات تلقي التلقيح الكامل ضد كوفيد-19″.

وتضمن القرار كذلك ضرورة الحصول على نتيجة سلبية لفحص كورونا، قائلة: “كما سيطلب إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19”.

** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك