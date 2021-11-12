البرازيل تهزم كولومبيا و[تبلغ نهائيات كأس العالم]

محمد بن مسعود - الدمام - البرازيل تهزم كولومبيا وتبلغ نهائيات كأس العالم (الاتحاد البرازيلي)

الملعب:

فازت البرازيل 1-0 على كولومبيا في ساو باولو الليلة الماضية لتصبح أول دولة من أمريكا الجنوبية تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأحرز لوكاس باكيتا هدف الفوز في الدقيقة 72 بتسديدة فشل الحارس ديفيد أوسبينا في إيقافها.

وتتصدر البرازيل التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة من 12 مباراة متقدمة بتسع نقاط على الأرجنتين.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشرة، بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي. وعززت البرازيل رقمها القياسي في أمريكا الجنوبية بتحقيق الفوز 11 على التوالي على أرضها في التصفيات، كما حققت رقماً قياسياً آخر بعدم اهتزاز شباكها على أرضها في عشر مرات متتالية.

وقال ماركينيوس مدافع البرازيل مشيراً إلى تحسن فريقه في الشوط الثاني “كولومبيا أغلقت المساحات في العديد من الأوقات لذا كنا بحاجة لكل ما لدينا. فريقنا كان ذكيا ونجحنا في استغلال المساحات عندما حصلنا عليها في الشوط الثاني وصنعنا المزيد من الفرص”. وأضاف “نحن مستعدون. علينا مواصلة العمل وأمامنا بعض المباريات وكالمعتاد سنقدم أفضل ما لدينا. نعلم أننا لا نملك الكثير من الوقت فكأس العالم اقتربت ونريد مواصلة التطور لنصل إلى قمة مستوانا عندما نذهب إلى هناك”.

وشهدت المباراة العديد من الالتحامات القوية واحتسب الحكم 44 خطأ وأنذر سبعة لاعبين. و جاء الشوط الأول متكافئا وسدد ويلمار باريوس ودوفان زاباتا فوق العارضة بقليل لكولومبيا، فيما غيرت تسديدة دانيلو مدافع البرازيل اتجاهها لترتد من القائم.

وأدخلت البرازيل عدة تغييرات هجومية في بداية الشوط الثاني وأشركت ماتيوس كونيا وفينيسيوس جونيور والجناح أنطوني ورغم ذلك لم تصنع سوى عدد قليل من الفرص إلى أن استقبل باكيتا تمريرة نيمار وسدد في المرمى.

وفي وقت سابق، هز أنطوني سيلفا حارس باراغواي شباكه بالخطأ لتخسر 1-0 أمام تشيلي في بداية حقبة المدرب جييرمو باروس سكيلوتو ويشتعل الصراع على التأهل. وحول سيلفا ركلة ركنية من أليكسيس سانشيز في مرماه في الدقيقة 56.

وبعد الفوز مرة واحدة في أول عشر مباريات انتصرت تشيلي في آخر ثلاث مباريات لترفع رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الرابع متساوية مع كولومبيا والأوروغواي التي تواجه الأرجنتين اليوم الجمعة.

وبقيت الإكوادور في المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد تغلبها 1-0 على ضيفتها فنزويلا بهدفي بييرو هينكابي قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وحافظت بيرو على آمالها في التأهل بعد الفوز 3-0 على بوليفيا في ليما بفضل أهداف سيرجيو بينا وكريستيان كويفا وجيانلوكا لابادولا. ورفعت بيرو رصيدها إلى 14 نقطة متقدمة بنقطتين على بوليفيا وباراغواي.

وتتذيل فنزويلا، وهو المنتخب الوحيد في أمريكا الجنوبية الذي لم يبلغ نهائيات كأس العالم من قبل، التصفيات بسبع نقاط من 13 مباراة.

(رويترز)