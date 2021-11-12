السعودية تعلن موقفها من المشاركة في بطولة كأس العرب

محمد بن مسعود - الدمام - كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الخميس، عن موقف بلاده من المشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر، نهاية الشهر الجاري.

وأجرى برنامج “ملعب SBC”، مساء أمس الخميس، لقاء مع المسحل، أوضح من خلاله أن الذي يحدد هذا الموقف هو اتحاد الكرة السعودي بالتنسيق مع المدير الفني الفرنسي للمنتخب، هيرفي رينارد، قبل الإعلان النهائي لاختيار اللاعبين المشاركين في البطولة.

وذكر ياسر المسحل أن الاختيار الأقرب هو مشاركة منتخب وطني سعودي يمزج بين عناصر من الفريق الأول والمنتخب الأولمبي، مع منح راحة سلبية للاعبين الذين خاضوا عددا كبيرا من المباريات، بدعوى أنها فرصة لتخفيف الضغط عنهم.

وجاءت تصريحات رئيس اتحاد الكرة السعودي على خلفية تزايد المخاوف من إصابة لاعبي المنتبخ السعودي بالإجهاد، نتيجة لضغط المباريات. وذلك في الوقت الذي نجح “الأخضر” في خطف تعادل مثير بطعم الفوز خارج دياره أمام مضيفه الأسترالي، خلال المباراة التي جرت بينهما، أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، قطر 2022.

ويشار إلى أن بطولة كأس العرب، قطر 2021، هي النسخة العاشرة لبطولات كأس العرب للمنتخبات، وستقام في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، ويشارك فيها 16 منتخبا عربيا.

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