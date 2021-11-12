ألمانيا تكتسح ليختنشتاين بـ[تسعة أهداف] في تصفيات المونديال

محمد بن مسعود - الدمام - ألمانيا تكتسح ليختنشتاين (رويترز)

الملعب:

اكتسح المنتخب الألماني الذي ضمن تأهله إلى كأس العام 2022، ليختنشاتين بتسعة أهداف نظيفة في الجولة التاسع بالتصفيات الأوروبية.

سجل الكاي جوندوجان الهدف الأول (ق11) وأضاف دانيل كوفمان بالخطأ في مرمى فريقه الهدف الثاني (ق20). وأحرز ليوري اني هدفين (ق 22 و49) وأكمل باقي التسعة أهداف كل من مارك ريوس (ق23) وتوماس مولر (ق77و 86) وريدل باكو (ق 80) وماكسيمليانو جوبل بهدف عكسي في الدقيقة 89.

ويحتل المنتخب الألماني الصدارة برصيد 24 نقطة، وضمن مبكراً التأهل لمونديال، ويليه في المركز الثاني المؤهل للملحق منتخب مقدونيا الشمالية بفوزه الكبير بخماسية نظيفة على مضيفته أرمينيا صاحبة المركز الرابع بـ12 نقطة.

أحرز أنيس بارداهي ثلاثية في فوز المنتخب المقدوني (ق 36 و 67 و90 من ركلة جزاء) وسجل كل من الكسندر تراجكوفسكي وميلان ريستوفسكي هدفا في المباراة.

وفي نفس المجموعة، حسم التعادل السلبي مواجهة رومانيا التي تحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة مع ضيفتها إيسلندا الخامسة في الترتيب بـ19 نقطة.

ويتذيل منتخب ليختنشايتن المجموعة بنقطة واحدة.

(إفي)