بالفيديو.. «المطرودي» يروي قصة استقبال الملك المؤسس في محطة القطار بالأحساء

الرياض - محمد عبدالله - نشرت قناة السعودية، مقطع فيديو وثقت من خلاله تفاصيل الرحلة التاريخية للملك عبد العزيز على قطار الدمام – الرياض، والاستقبال الحافل بمجرد وصول الملك المؤسس بالقطار.

وقال رجل الأعمال ثامر بن علي المطرودي، إنه كان طالبا بالمدرسة في ذلك الوقت، حيث أبلغتهم الإدارة بقدوم الملك عبدالعزيز، وتم اختيار نخبة من الطلاب ووجهاء المنطقة لاستقباله في محطة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وأضاف المطرودي أن الملك المؤسس، رحمه الله، وصل واستقبلناه بالأناشيد، مضيفا أن هذه ذكريات لا تمحى من ذاكرتي، وكذلك الأناشيد التي أنشدناها، وحينها أكرمنا الملك عبدالعزيز بتوزيع مبالغ مالية علينا.

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