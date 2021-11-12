السديس: منح خطاط الكعبة الجنسية السعودية دلالة على اهتمام القيادة بالحرمين

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن القيادة الرشيدة أولت الحرمين الشريفين اهتمامًا بالغًا، وسخرت كافة الإمكانيات لخدمة قاصديهما، وقدمت للعاملين فيهما كامل الدعم والتطوير؛ وتجسد ذلك في منح مختار عالم الجنسية السعودية؛ والذي اصطفاه الله ليكون خطاط الكعبة المشرفة لعقدين من الزمان.

وتقدم السديس بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ؛ على ما يقومون به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والعاملين فيهما، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يجزيهما خير الجزاء في سبيل ما يقدم من خدمات مميزة، واهتمام بالغ كان له الأثر في تميز الخدمات.

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