اخبار دوليه – محكمة استئناف إسرائيلية تؤيد حكم إعادة طفل مخطوف إلى إيطاليا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن محكمة أيدت أمس الخميس حكما بإعادة طفل يبلغ من العمر ستة أعوام إلى أقاربه في إيطاليا.

والصبي إيتان بيران هو الناجي الوحيد من كارثة تلفريك في إيطاليا وكان جده قد خطفه إلى إسرائيل.

واستأنف جده لأمه قرار محكمة الأسرة في تل أبيب الشهر الماضي بإعادته إلى عمته في إيطاليا في خضم معركة حضانة عبر الحدود.

وكان الطفل يعيش مع عمته منذ وفاة والديه وشقيقه الأصغر و11 شخصا في الحادث الذي وقع في شمال إيطاليا في مايو أيار.

وعندما كان جده يزوره في سبتمبر أيلول، أخذه إلى سويسرا بالسيارة دون موافقة عمته ثم استقل معه طائرة مستأجرة إلى إسرائيل.

وقدمت عمته التماسا لمحكمة الأسرة لإعادته إلى إيطاليا. وخلصت المحكمة إلى أن أفعال الجد تصل إلى حد الاختطاف بموجب اتفاقية لاهاي بشأن عودة الأطفال المختطفين.

وطعن الجد على الحكم بمحكمة في تل أبيب والتي قالت وزارة العدل إنها أيدت قرار محكمة الأسرة.

وقالت المحكمة في حكمها الذي نشرته الوزارة «نأمر بإعادة القاصر إلى إيطاليا في غضون 15 يوما». وعلقت المحكمة تنفيذ الحكم لمدة أسبوع حتى يتسنى للجد الطعن أمام المحكمة العليا في إسرائيل.