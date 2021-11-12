مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تزور الأردن للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية مع المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - تعتزم ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، زيارة الأردن، الأسبوع المقبل، لمدة 6 أيام.

ونقلت وكالة عمون، صباح اليوم الجمعة، عن بيان أصدرته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن غرينفيلد جاءت إلى المملكة بهدف تأكيد التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية والدائمة مع المملكة.

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وأكد بيان البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن السفيرة ستنقل تقدير بلادها لكرم الأردن بشأن استضافة اللاجئين من الدول المجاورة، على أن تبحث سبل تقديم المساعدة الأمريكية وسبل الدعم المنقذ للحياة، بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية في المملكة للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.

وأشار البيان إلى أن الزيارة ستشمل كذلك إسرائيل والأراضي الفلسطينية، من أجل إعادة تأكيد الشراكة الأمريكية، ولقاء كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز الأهداف الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

ويذكر أن المساعدات الأمريكية للأردن تركز على دعم العديد من القطاعات والإسهام في توفير احتياجات اللاجئين الذين يستضيفهم البلاد.