سفارة المملكة لدى أستراليا تودع بعثة المنتخب الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

ودعت سفارة المملكة لدى أستراليا والقنصلية العامة في سيدني بعثة المنتخب الأخضر اليوم بعد مواجهة نظيره الأسترالي يوم أمس.

وعبرت سفارة المملكة عن تمنياتها للمنتخب الوطني بالتوفيق في مواجهاتهم القادمة.

وواصل المنتخب أداءه المميز بعد تعادله أمام مضيفه منتخب أستراليا سلبياً، في المواجهة التي احتضنها ملعب ويسترن سيدني، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، يوم الخميس.