نشرة «عاجل».. المملكة تتابع تطورات إثيوبيا.. والجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرة للحوثيين

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة عاجل عددًا من الأخبار المعنية بالشأن المحلي، والعالمي، والرياضي، وأبرزها مقتل 125 إرهابيًا حوثيًا وتدمير 14 آلية عسكرية للميليشيات، وكشف ملابسات ادعاء تحرش شخص بطفل، والزعاق يحدد موعد شدة البرد وتأثير «الموجات المستوردة».

وفيما يلي نشرة بأهم الأخبار:

«التحالف»: مقتل أكثر من 125 إرهابيًا وتدمير 14 آلية عسكرية حوثية في صرواح والبيضاء

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، مقتل أكثر من 125 عنصرًا من الميليشيات وتدمير 14 آلية عسكرية في صرواح والبيضاء.

شرطة الرياض تكشف ملابسات ادعاء تحرش شخص بطفل

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ الإجراءات حول مقطع فيديو يتضمن ادعاء تحرش شخص بطفل.

تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان من الاندماج بسوق العمل بالرياض

كشفت إدارة الضمان بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان القادرين على العمل خلال الستة أشهر الماضية بعد تدريبهم وتأهيلهم للاندماج بسوق العمل عبر وحدات التمكين في مكاتب الضمان الاجتماعي.

وزير الداخلية يتفقد سير عمل مديرية السجون بالرياض

تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارة قام بها سموه للمديرية

الاختياري والإلزامي.. توضيح من الأحوال المدنية حول هوية الأبناء

جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الخميس، توضيح السن الأنسب لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية للأبناء.

وزارة الصحة تحذر من «عادتين» تسببان مشكلات للجسم

حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من بعض الممارسات التي قد تسبب مشكلات للجسم.وقالت: إن بعض الممارسات قد تسبب مشكلات صحية ولا تؤدي إلى علاجها مثل النوم المتأخر أو المشي بحذار غير مريح.

الزعاق يحدد موعد شدة البرد وتأثير «الموجات المستوردة»

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، إن البرد والحر لا يأتيان بشكل مفاجئ.

الخارجية: المملكة تتابع تطورات الأحداث واستمرار القتال في إثيوبيا وتدعو لوقف إطلاق النار

أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، وتدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها

المقاتلات السعودية والأمريكية ترافق قاذفتين استراتيجيتين من نوع «بي-1»

رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع «ف-15 إس أي» و «ف-15 سي»، والمقاتلات الأمريكية من نوع «ف-16» اليوم، قاذفتين أمريكية من نوع «بي-1» ، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر.

لماذا ارتفعت حالات الإصابة بكورونا في بعض الدول؟.. الصحة تجيب

عددت وزارة الصحة، الخميس، أسباب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا ببعض الدول.

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرة للحوثيين في محافظة الجوف

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، إسقاط مسيرة للحوثيين في محافظة الجوف.

إثيوبيا تشترط الانسحاب والاعتراف بالشرعية للتفاوض مع متمردي تيجراي

أسفرت الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يقوم بها مبعوثون دوليون، إلى إمكانية وجود محادثات محتملة بين متمردي إقليم تيجراي والسلطات الإثيوبية؛ لتجنب تصعيد جديد في القتال، لكن وفق شروط وضعتها الحكومة.

صحوة يابانية وتعثر صيني.. ما هو ترتيب مجموعة السعودية بعد الجولة الخامسة؟

أغلقت الجولة الخامسة من الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «قطر 2022»، تعاملاتها بعد صدامات من العيار الثقيل، وثق خلالها المنتخب الوطني على قدرته على المضي قدمًا بخطوات ثابتة نحو المونديال، بعدما انتزع تعادلًا مثاليًا خارج الديار أمام المطارد المباشر أستراليا.