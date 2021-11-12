محمد بن مسعود - الدمام - وسط احتدام المعارك.. التحالف يصدر بيان بشأن عملياته في مأرب والبيضاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، الخميس، مقتل 125 مسلحا حوثيا، خلال الساعات الـ24 الماضية فيما شنت قوات الجيش اليمني هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين غرب محافظة مأرب.

وقال التحالف في بيان له، أوردته وكالة أنباء السعودية “واس”: “نفذنا 22 عملية استهداف لآليات وعناصر القوات الحوثية في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية”.

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وأوضح أن “عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على 125 عنصرًا إرهابيًا من الحوثيين”.

على الصعيد، أعلن الجيش اليمني والمقاومة، شن عملية هجومية ضد الحوثيين في جبهة ملعاء بمديرية حريب جنوب مأرب.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني، عن رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني قوله إن “وحدات من قوات الجيش والمقاومة نفذت خلال الساعات الماضية عملية هجومية في جبهة ملعاء حريب جنوب مأرب”.

وأضاف ” أن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب للعدو (الحوثي) في عروق الرملية بجهة حريب، وألحقوا بالقوات الإيرانية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح”.

ويحاول الحوثيون منذ سنوات السيطرة على “مدينة مأرب” الغنية بالنفط وبدأت حملتهم الجديدة في فبراير/شباط الماضي لكنهم يتلقون مقاومة عنيفة من الجيش الوطني ورجال القبائل. ومدينة مأرب هي المعقل الأخير للحكومة اليمنية شمالي اليمن ومركز عملياته العسكرية ضد الحوثيين منذ 2015م.