محمد بن مسعود - الدمام - ستغير رأيك في فاكهتك المفضلة بعد الآن.. احذر تناول الموز كوجبة فطور في الصباح!

أكد خبراء تغذية، أن تناول الموز لوحده كوجبة الفطور ليس فكرة جيدة، بحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”. ويعود السبب في ذلك لأن نسبة مستوى السكر في الدم ترتفع بداية بسرعة كبيرة ثم بعدها تنخفض بسرعة، وبعدها تأتي نوبة الجوع ومع الجوع يأتي التعب أيضًا. لذلك فإن الموز ليس فكرة جيدة للحفاظ على اللياقة حتى تصل وجبة الغداء. قد يهمك ايضاً لكن هذا لا يعني أنه ينبغي الاستهانة بالموز أو التخلي عن أكله في الصباح تماما. فالموز يحتوي على نسب كثيرة من فيتامين ب 6 والبوتاسيوم. فلا يمكن للمعدة معالجة كل هذه المواد الصحية بسرعة وبكفاءة وفعالية إلا إذا تم تناولها مع أطعمة أخرى. وينصح خبراء التغذية من يحب تناول الموز للفطور بمزجه مع الموسلي أو الزبادي أو المكسرات.

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