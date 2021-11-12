محمد بن مسعود - الدمام - هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت أكثر من فنجان قهوه يوميا

تعتبر القهوه احدى المشروبات الأكثر شعبية في العالم ويتناوله العديد من الاشخاص عدة مرات على مدار اليوم.

وجد العلماء في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة أن شرب فنجانين من القهوة يوميًا قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

قد يهمك ايضاً

فحصت الدراسة التي تم نشرها في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، 372 مستقلبا في الدم بين 3811 شخصا مختلفا.

المستقلبات هي جزيئات صغيرة يتم إنتاجها أو استخدامها عندما يحطم جسم الانسان الأطعمة أو الأدوية أو المواد الكيميائية.

وأظهرت النتائج أن 56٪ من الذين شملهم الاستطلاع شربوا القهوه يومياً و 32٪ شربوا أكثر من فنجانين في اليوم.

وجد الباحثون مستقلبًا مرتبطًا بالقهوة يمكن أن يساعد الكلى على أن تصبح أكثر صحة. ومع ذلك ومما يثير القلق وجدوا أيضًا مستقلبين آخرين مرتبطين بمرض الكلى المزمن.

ينطوي مرض الكلى المزمن على الفقد التدريجي لوظائف الكلى. تتراكم النفايات السامة في الكلى التالفة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية. بالإضافة إلى ذلك قد يكون من الضروري غسيل الكلى أو زرع الكلى.

فاجأت النتائج الجديدة باحثي جونز هوبكنز حيث خلص تقرير تم نشره قبل 6 شهور إلى أن هناك “تأثير مفيد للقهوة على وظائف الكلى”.

قالت الدكتورة كيسي ريبهولتز أحد مؤلفي الدراسة:” إن أحد المستقلبات المرتبطة بالقهوة والتي تم ربطها أيضا بأمراض الكلى تحتوي أيضا على مركبات مرتبطة بتدخين السجائر”

و أوضحت الى أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث حتى لا يشعر محبين القهوة بالخوف.

وأثبتت العديد من الدراسات أن القهوة يمكن أن تكون مفيدة لصحة الفرد بشكل عام.