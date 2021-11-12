بالفيديو.. مركز الأرصاد يكشف خريطة المناطق المتأثرة بالحالة المطرية

الرياض - محمد عبدالله - نبه مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر بالمركز الوطني للأرصاد، عبدالرحمن الزهراني، إلى هطول أمطار على بعض من مناطق المملكة ودعا إلى الحيطة والحذر.

وجدد التأكيد خلال مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، على هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بدءًا من مساء غد الجمعة إلى الثلاثاء، في منطقتي تبوك والمدينة المنورة وسواحلها، وتمتد يومي السبت والأحد على أجزاء من مكة المكرمة والباحة.

وأكمل، تمتد الحالة من السبت إلى الثلاثاء، لتشمل الجوف والحدود الشمالية وحائل، بأمطار متوسطة.

وتابع، الزهراني أن الأمطار تكون من متوسطة لغزيرة مصحوبة بزخات برد ورياح هابطة وتدفق السيول.

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