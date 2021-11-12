شكرا لقرائتكم خبر عن 21 اتفاقية اعتماد برامجي بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، أمس، اتفاقية اعتماد برامجي مع جامعة أم القرى، بحضور ئيس مجلس إدارة الهيئة د. خالد السبتي، ورئيس الجامعة د. معدي آل مذهب، بمقر الجامعة بمكة المكرمة. وشملت الاتفاقية توقيع 21 برنامجا في تخصصات الطب والجراحة، وطب وجراحة الأسنان، والتمريض، والصيدلة، وطب المختبرات، والتغذية الإكلينيكية، والعلاج الطبيعي، وصحة البيئة، والوبائيات، وإدارة وتقنية المعلومات الصحية، والتوعية والتعزيز الصحي، والهندسة الصناعية، وهندسة التشييد، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، والهندسة البيئية، والإعلام، وإدارة أعمال، والسياحة والفندقة، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والكيمياء، وتصميم الأزياء. وتعد جامعة أم القرى من الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة، ولديها ستة برامج حاصلة على الاعتماد البرامجي، كما أنها تقدم في مقرها الرئيس وفروعها ما يقارب (150) برنامجا. وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية، للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.