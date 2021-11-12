شكرا لقرائتكم خبر عن 21 اتفاقية اعتماد برامجي بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية