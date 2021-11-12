وزير الصناعة السوري: مفاوضات بين موسكو ودمشق بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V" قد تبدأ قريبا

محمد بن مسعود - الدمام - صرح وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، أن المفاوضات بشأن إنتاج لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا في سوريا قد تبدأ خلال الأيام القريبة.
دمشق – سبوتنيك. وأضاف الصباغ في مقابلة مع وكالة سبوتنيك :”خلال اليومين المقبلين، ستجرى المفاوضات بين روسيا وسوريا لبدء إنتاج اللقاح الروسي في سوريا “، لافتا إلى أن “الاقتراح جاء من الجانب الروسي”.
© REUTERS / Nariman El-Mofty
يذكر أن لقاح “سبوتنيك V” هو أول لقاح في العالم ضد COVID-19، وقد أظهر فعالية بنسبة 91.6 في المائة وتمت الموافقة على استخدامه في 70 دولة، يمثل إجمالي عدد سكانها أربعة مليارات شخص، أو 50 في المائة من سكان العالم.
كان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أعلن في أوائل مارس/ آذار الماضي، عن تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك V”، في عدد من الدول الأفريقية، بما في ذلك في أنغولا، حيث تم تسجيل اللقاح في إطار الاستخدام الطارئ.
وتمت الموافقة على لقاح “سبوتنيك V” في 56 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 1.5 مليار نسمة. ويحتل “سبوتنيك V” المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون.
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