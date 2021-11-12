محمد بن مسعود - الدمام - الدريهمي بالكامل تخلو للحوثيين عقب نجاة آخر لواء منسحب من براثن الحوثيين بأعجوبة .. مناطق جديدة للمشتركة واستعدادات لفتح طريق رئيسي

افادت مصادر متطابقة لـ اليمن السعيد، قبل قليل ، بأن مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة باتت تحت سيطرة الحوثيين بالكامل عقب انسحاب القوات المشتركة .

وأكدت المصادر أن الحوثيين ، بالسيطرة على الدريهمي ، يستعدون حاليا لفتح طريق كيلو 16 الرابط بين صنعاء والحديدة .

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في السياق ، قال ضباط من اللواء الأول زرانيق انهم نجوا من مؤامرة حيكت عليهم أثناء تنفيذ الإنسحابات .

واوضح مصدر في اللواء لـ اليمن السعيد، أن ضباط وأفراد اللواء الأول زرانيق نجوا بأعجوبة من مؤامرة ، مشيرا إلى أن تعليمات القوات المشتركة امرتهم بالعودة إلى المواقع التي انسحبوا منها ، في وقت سابق، وعندما عادوا مغرب اليوم وجدوا الحوثيين منتشرين في كل المواقع .

المصدر أكد أنه نتيجة لذلك فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحوثيين وقوات لواء الزرانيق ، ونجوا من الوقوع في الأسر ليعودوا ادراجهم .

ويعتبر لواء الزرانيق آخر لواء يغادر جبهات الحديدة والدريهمي ولا توجد أي قوات مشتركة حاليا في محيط الحديدة أو الدريهمي ، حيث تم الإنسحاب إلى جنوب التحيتا والمخا .

وكانت مصادر متطابقة قد كشفت عن اتفاق بإشراف الامم المتحدة وبوساطة إماراتية يقضي بإنشاء “منطقة خضراء ” تفصل بين قوات الحوثيين والقوات المشتركة واعادة فتح كيلو 16 شرق الحديدة والذي يضم طريقا رئيسيا يصل بين الحديدة والعاصمة صنعاء .