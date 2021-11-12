محمد بن مسعود - الدمام - الدريهمي بالكامل تخلو للحوثيين عقب نجاة آخر لواء منسحب من براثن الحوثيين بأعجوبة .. مناطق جديدة للمشتركة واستعدادات لفتح طريق رئيسي
افادت مصادر متطابقة لـ اليمن السعيد، قبل قليل ، بأن مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة باتت تحت سيطرة الحوثيين بالكامل عقب انسحاب القوات المشتركة .
وأكدت المصادر أن الحوثيين ، بالسيطرة على الدريهمي ، يستعدون حاليا لفتح طريق كيلو 16 الرابط بين صنعاء والحديدة .
قد يهمك ايضاً
في السياق ، قال ضباط من اللواء الأول زرانيق انهم نجوا من مؤامرة حيكت عليهم أثناء تنفيذ الإنسحابات .
واوضح مصدر في اللواء لـ اليمن السعيد، أن ضباط وأفراد اللواء الأول زرانيق نجوا بأعجوبة من مؤامرة ، مشيرا إلى أن تعليمات القوات المشتركة امرتهم بالعودة إلى المواقع التي انسحبوا منها ، في وقت سابق، وعندما عادوا مغرب اليوم وجدوا الحوثيين منتشرين في كل المواقع .
المصدر أكد أنه نتيجة لذلك فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحوثيين وقوات لواء الزرانيق ، ونجوا من الوقوع في الأسر ليعودوا ادراجهم .
ويعتبر لواء الزرانيق آخر لواء يغادر جبهات الحديدة والدريهمي ولا توجد أي قوات مشتركة حاليا في محيط الحديدة أو الدريهمي ، حيث تم الإنسحاب إلى جنوب التحيتا والمخا .
وكانت مصادر متطابقة قد كشفت عن اتفاق بإشراف الامم المتحدة وبوساطة إماراتية يقضي بإنشاء “منطقة خضراء ” تفصل بين قوات الحوثيين والقوات المشتركة واعادة فتح كيلو 16 شرق الحديدة والذي يضم طريقا رئيسيا يصل بين الحديدة والعاصمة صنعاء .
كانت هذه تفاصيل خبر الدريهمي بالكامل تخلو للحوثيين عقب نجاة آخر لواء منسحب من براثن الحوثيين بأعجوبة .. مناطق جديدة للمشتركة واستعدادات لفتح طريق رئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.