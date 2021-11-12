محمد بن مسعود - الدمام - ”اليمن” توجه تحذير عاجل من خطر وشيك يهدد عاصمتها المؤقتة

وجهت الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس، تحذيراً عاجلاً من خطر وشيك يهدد عاصمتها المؤقتة التي لا تبعد عن سطح البحر سوى أمتار قليلة.

وقال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في كلمة اليمن خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة غلاسكو البريطانية، “إن أجزاء كبيرة من العاصمة المؤقتة عدن ستغمر بمياه البحر في حال ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة للتغير المناخي، فضلا عن التبعات الاقتصادية والاجتماعية وتدمير البنى التحتية وتهجير السكان على امتداد ٢٥٠٠ كيلو متر من الساحل اليمني”.

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وأشار إلى “ان اليمن إحدى الدول المعرضة بشكل مستمر لمخاطر الظواهر المناخية الحادة ما أدى الى تدهور مكونات الطبيعة واحداث خلل في النظم البيئية والمواسم الزراعية وصيد الاسماك وأثر بشكل حاد على معيشة السكان”.

وشدد على ضرورة دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية في إطار التوازن الذي اقره اتفاق باريس للمناخ والذي يتعين الوفاء به لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة.

وأكد أن اليمن تواجه عجزا تمويلياً حاداً لتنفيذ برامجها وسياساتها التكيفية مع التغيرات المناخية كغيرها من الدول النامية كون ذلك مرهون بحجم الدعم المادي والتقني المتاح لتحقيق هذه الأهداف.

ولفت الى ما تعنيه اليمن بسبب جائحة الحرب التي قادتها مليشيا الحوثي ضد الدولة والشرعية منذ قرابة 7 سنوات ضمن أجندة عابرة للحدود يتم المقامرة من خلالها بمصير اليمن وترك شعبها مسحوقاً بالحرب والفقر وانعدام الأمن وتضاؤل فرص الحياة الكريمة ومحدودية سبل العيش، وهو ما يجعلها تعول على مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول للعمل على دعم اليمن للتكيف مع الآثار السلبية الناجمة عن السياسات المتعلقة بالتغير المناخي دون تعطيل تنميتها المستدامة.

وتعالت الاصوات المحذرة من غياب استراتيجيات وطنية لمواجهة التغير المناخي في الاونة الاخيرة.