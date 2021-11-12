محمد بن مسعود - الدمام - اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي

اندلعت، مساء اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين فصائل عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة سقطرى جنوب شرق اليمن.

مصادر محلية وإعلامية، قالت إن الاشتباكات اندلعت، عقب نشوب خلافات بين جنود قوات “الحزام الأمني” ينتمون لمحافظة سقطرى، وآخرين من محافظة الضالع.

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وبحسب المصادر فإن الاشتباكات جاءت عقب استهداف جنودا من سقطرى والاعتداء عليهم في منازلهم، من قبل قوة عسكرية من محافظة الضالع.

وأكدت المصادر سقوط جرحى من الطرفين في المواجهات، بالإضافة إلى سقوط جرحى من أبناء سقطرى جراء قنبلة ألقاها جنود من الضالع.