محمد بن مسعود - الدمام - عاجل: التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد الحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد قوات الحوثي في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال التحالف في بيان له، إن العملية استهدفت منظومة “دفاع جوي”، تابعة للقواتت الحوثية، في جبهة مأرب الجنوبية.

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‏وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف تنفيذ (22) عملية استهداف لآليات وعناصر القواتت الحوثية في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد ‏التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية والقضاء على (125) عنصراً إرهابياً.