محمد بن مسعود - الدمام - قوات الحوثي تعلن ”جديد” مأرب وما حدث الساعات الماضية

أعلنت قوات الحوثي، في وقت متأخر من مساء الخميس، عن آخر المستجدات للمعارك في جبهات القتال بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت قوات الحوثي إن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية، استهدف بأكثر من 16 غارة جوية مواقع وتجمعات للقواتت الانقلابية في جبهات القتال بمأرب، خلال الساعات الماضية.

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وأوضحت أن طيران التحالف استهدف بنحو 12 غارة جوية مواقع وتعزيزات عسكرية للقواتت الحوثية في مديرية الجوبة جنوبي مأرب.

كما استهدف طيران التحالف، بأربع غارات جوية مواقع عسكرية وتحركات للقواتت الانقلابية في مديرية صرواح غربي مأرب.

مصادر عسكرية وميدانية، أكدت أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مقاتلي قوات الحوثي الانقلابية وتدمير عددا من الآليات العسكرية للقواتت في مختلف الجبهات بمحافظة مأرب.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق، استهداف منظومة دفاع جوي تتبع قوات الحوثي في الجبهة الجنوبية بمأرب.