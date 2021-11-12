السيسي يبحث مع وزيرة الجيوش الفرنسية تطوير التعاون العسكري بين البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع وزيرة الجيوش الفرنسية تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن اللقاء الذي عُقد بالعاصمة الفرنسية، باريس، شهد التباحث حول تطوير التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية.

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وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن السيسي أعرب عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائى على نحو يساهم فى مواجهة التحديات القائمة ويحقق التنمية والرخاء لشعبي البلدين الصديقين.

وحول تطورات الأوضاع في ليبيا، قال البيان إن: اللقاء: “تناول آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر القادم”.

وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، موضحة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.

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