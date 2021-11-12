محمد بن مسعود - الدمام - هجوم كبير للحوثيين على مدينة مأرب من محورين والشرعية يصدر بيانا عسكريا

شنّت قوات الحوثي، في الساعات الماضية، هجوما واسعا على مدينة مأرب من محورين، بعد أن دفعت بعدة أنساق قتالية إلى مختلف الجبهات القتالية بالمحافظة.

وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إنّ “ قوات الحوثي، شنت هجوما واسعا بالتزامن، من المحور الجنوبي والغربي، لمدينة مأرب”.

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وحاولت القواتت الحوثية، من خلال الهجوم، التقدم والسيطرة على مواقع جديدة في الجبهات الجنوبية والغربية بمأرب.

في المقابل، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من كسر عدة هجمات لل قواتت الحوثية الايرانية في جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مارب.

وأضاف المركز الإعلامي في بيان مقتضب اطلع عليه، أن القواتت الحوثية تكبّدت خلال الهجمات الفاشلة، خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.

‏وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش الوطني، اللواء الركن ناصر الذيباني، إن وحدات من قوات الجيش والمقاومة نفذت خلال الساعات الماضية عملية هجومية في جبهة ملعاء حريب جنوب مارب.

‏‏مؤكدًا أن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب للعدو في عروق الرملية بجهة حريب، وألحقوا بالقوات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

كما أكد ‏رئيس هيئة العمليات الحربية،” أن رمال مارب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه أن يعتدي عليها”. مجدداً التأكيد على أن من يأتي مارب “معادياً فسيموت قبل أن يصل إليها”.