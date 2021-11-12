شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق «مسارات الثانوية» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف المستشار في البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات في وزارة التعليم د. خالد المطرودي، على تطبيق نظام المسارات في المدارس الثانوية التابعة لإدارة تعليم محافظة الأحساء.

وأوضح د. المطرودي، عقب زيارته الميدانية التي استمرت يومين وشملت عددا من مدارس المرحلة الثانوية، أن الجولة استهدفت الوقوف على سير العمل في تطبيق نظام المسارات، وما إذا كانت هناك صعوبات قد واجهت الطلاب أم لا، مشيرا إلى أن تطبيق المسارات في المدارس يشمل 277 معيارا لكل مدرسة. وأشاد بجودة تطبيق مدارس المحافظة للنظام.

من جانبه أكد مدير تعليم المحافظة حمد العيسى أهمية الدراسات والاستبيانات التي تنفذها الوزارة حول المسارات، مشيدا باستجابة المدارس في إدخال البيانات، وأكد أهمية التجديد والتطوير والتحسين للنهوض بالعملية التعليمية.

وقالت مشرف العموم في البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات في وزارة التعليم منى بنت مانع العجمي إن نشر ثقافة المسارات في مدارس محافظة الأحساء كانت رائعة ومبشرة، مشيدة بجهود المنسقين للنظام في المدارس.

واستعرض منسق نظام المسارات بتعليم المحافظة عبدالعزيز الجندان جهود الإدارة في نشر ثقافة النظام وتطبيقه، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ لقاء «عن بعد» حضره 545 من مديري المدارس ومنسقي النظام.