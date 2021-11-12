شكرا لقرائتكم خبر عن 43 إصابة بكورونا.. وانخفاض «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 43 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إضافة إلى 51 متعافيا جديدا من الفيروس، فيما بلغت الحالات الحرجة 46.

وبيَّنت إحصائية الوزارة أن إجمالي الإصابات بالمملكة، منذ بدء الجائحة، بلغ 549103 حالات، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس 538100، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة ترفعان الإجمالي إلى 8809 حالات. ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.