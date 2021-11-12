شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط تحكم اختبارات المتوسطة والثانوية حضوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعدت وزارة التعليم لاستقبال طلبة جميع المراحل الدراسية، لإجراء اختبارات نهاية الفصل الأول، بالمدارس و«عن بعد»، بدءا من الأربعاء 12 - 4 - 1443هـ، وطرحت 5 تعليمات تحكم أداء طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية للاختبارات حضوريا.

ضوابط صحية

وبينت الوزارة أن خطة الاختبارات الحضورية، تشمل الاستفادة من فصول ومرافق المدرسة كافة، وتطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد من خلال تقسيم الطلبة لمجموعات في اليوم الواحد وفق جداول معدة من المدرسة، على أن تجرى الاختبارات في جلسة واحدة، وألا يزيد الاختبار على مادتين في اليوم الواحد، بالإضافة إلى تشكيل لجان تشرف على تنفيذ ومتابعة الأعمال.

موعد الاختبارات

وأضافت إنه سيتم اختبار طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية «عن بعد»، في الرابعة عصرا، في حين يجري طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، اختباراتهم، حضوريا في المدرسة من سن 12 عاما، واستكملوا التحصين بجرعتين، مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية التي تضمن سلامة الطلبة.

جداول وتوقيتاتوتنطلق اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية ومدارس التعليم المستمر ومدارس تعليم الكبار المتوسطة والثانوية حسب كل إدارة تعليم في مدن ومحافظات المملكة، وفق ما تضعه من جداول وفق التوقيت المناسب لها.

درجة المواظبةوبينت الوزارة أن الاختبار عن بعد سيكون من خلال المنصات التعليمية، لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح سواء لأسباب صحية موثقة، أو لعدم إتمامهم 12 عاما، وكذلك للمحصنين بجرعة واحدة، مع حسم درجة المواظبة، وحرمان المحصنين بجرعة واحدة منها.

وأشارت «التعليم» إلى انطلاق الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر «عن بعد» للمرحلتين المتوسطة والثانوية، الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام، على أن تستبدل الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، على أن يتم رصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس الموافق 20 - 4 - 1443 هـ.