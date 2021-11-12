شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جلسات تناقش تطورات مواجهة التهاب الكبد بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم وزارة الصحة الأربعاء المقبل في الرياض فعاليات المؤتمر السعودي للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بمشاركة عدد من المختصين في ذات المجال لاستعراض الجهود المبذولة للقضاء على المرض في المملكة والعلاجات المتاحة حاليًا. وتشمل جلسات المؤتمر، الذي ينعقد على مدار 3 أيام: «العبء العالمي والمحلي لأمراض الكبد الفيروسية»، و«إستراتيجية برنامج إزالة التهاب الكبد الفيروسي ج في المملكة»، و«تطور البرنامج: الدليل العلاجي لالتهاب الكبد ب»، و«النتائج التي تحققت في العلاج»، و«منظور المصابين بأمراض الكبد الفيروسية».

يذكر أن المؤتمر اعتُمِد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 17 ساعة تعليم طبي مستمر.