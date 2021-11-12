شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مشاركا بمعرض ابتدائية تبوك ومتوسطة الطبري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 120 طالبا ومعلما في معرض مدرستي تبوك الابتدائية والطبري المتوسطة، والذي افتتحه مدير مكتب تعليم الجبيل معمر الزهراني، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله-، بحضور مساعد المدير للشؤون التعليمية عازب الأحمري، ومدير مدرسة تبوك الابتدائية محمد المري، ومدير مدرسة الملك فهد الثانوية محمد الشهري ومجموعة من المعلمين والطلاب.

وشمل المعرض 6 أركان لمشاركات الطلاب والمعلمين، والرسم، وإنجازات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأقوال خالدة من القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى ركن مشاعر وأحاسيس من نبض الشعراء، وركن المونتاج المتعلق بذكرى البيعة لمنسوبي المدرستين.

وأوضح مدير مكتب تعليم الجبيل أن الذكرى السابعة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، تلهمنا الإنجاز والسعي للنجاح والتميز، في امتداد للجهود التي يبذلها- حفظه الله ورعاه- لرفعة الوطن والمواطنين وخدمة السلام العالمي في شتى المجالات دون تمييز أو تفريق بين لون أو دين أو عرق.