شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات استباقية.. مدارس الشرقية جاهزة لاستقبال الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، اللمسات الأخيرة، لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، من خلال متابعة التجهيزات المدرسية والأدلة وآليات العمل والنظم الشاملة ولائحة الاختبارات الجديدة ومواعيدها، وجداول اختبارات المواد الشفهية والمشاريع والمواد التحريرية، ووقت اختبار كل مادة، وتشكيل اللجان بكل مدرسة.

ووجّه مدير عام التعليم د. سامي العتيبي، خلال اجتماعه بـ11 مكتب تعليم بالمنطقة و4 إدارات، بحضور مدير عام التعليم د. سامي العتيبي، والمساعد للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن الزهراني، أمس، برفع مؤشرات الجاهزية الاستباقية للمدارس، مشيرا إلى أن التخطيط والاستعداد المبكر والجهود المبذولة من مكاتب التعليم وجميع المدارس محط تقدير الجميع.

وقال إن إدارة التعليم ستقدم كل الدعم للمكاتب والمدارس لإنجاح الاختبارات بعد اكتساب الخبرات التراكمية منذ العام الماضي بدءا من الطالب أو الطالبة مروراً بالمعلم والمعلمة ومديري المدارس والمكاتب وحتى أولياء الأمور الذين يعدون الشركاء لتحقيق تعليم مستدام.

من جانبه، أوضح «الزهراني» أن الاجتماع بحث جاهزية أسئلة الاختبارات والمذكرات التفسيرية وأساليب الدعم الفني، ومدارس تعليم الكبار، مشيرا إلى أن الجاهزية وصلت إلى مراحل مطمئنة جدا تعطي مؤشرا استباقيا بنجاحها بعد توفيق الله.