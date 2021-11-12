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التسجيل للوظائف العسكرية للنساء بالأمن الدبلوماسي برتبة «جندي» السبت

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي برتبة «جندي».

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم ابتداءً من السبت الساعة الـ 10 صباحًا الموافق 8/ 4/ 1443هـ، حتى الخميس الساعة الـ 10 صباحًا الموافق 13/ 4/ 1443هـ عبر منصة «أبشر - توظيف» لوزارة الداخلية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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