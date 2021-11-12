شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين 6 آلاف مستفيد بالضمان من الاندماج بسوق العمل في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إدارة الضمان بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان القادرين على العمل خلال الستة الأشهر الماضية بعد تدريبهم وتأهيلهم للاندماج بسوق العمل من خلال وحدات التمكين في مكاتب الضمان الاجتماعي. وأوضح مدير الفرع د. محمد الحربي أن وحدات التمكين في المنطقة قدمت خلال المدة ذاتها أكثر من 17 ألف برنامج تدريبي لجميع مستفيدي الضمان القادرين على العمل والتابعين لهم، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تأهيل القوى البشرية الوطنية للتحول من الرعوية إلى التنموية ومن الاعتمادية إلى الاستقلالية.