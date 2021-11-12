شكرا لقرائتكم خبر عن «حياتك أغلى».. حملة لرفع الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حملة توعوية بعنوان «حياتك أغلى»، والتي تهدف لرفع الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات على صحة الإنسان.

وألقت الحملة الضوء على خطورة المخدرات وأنواعها وأضرارها وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وتسعى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى تكوين وعي صحي واجتماعي ووقائي لرفض تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وزيادة الوعي المجتمعي بأضرارها من خلال نشر الحقائق العلمية، مضيفة أن أكثر أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية انتشارا هي الكبتاجون، الحشيش، القات، الشبو.

وأشارت إلى حقائق علمية تضمنت، أن الإدمان هو الرغبة الشديدة في استخدام المواد المخدرة بغض النظر عن العواقب، كما أنه يصنف كمرض مزمن يؤثر في المخ، وتؤدي بعض المخدرات إلى الإدمان بصورة أسرع من الأخرى، ويحصل معظم الشباب عن المخدرات عن طريق الأصدقاء أو المعارف، بالإضافة إلى أن بعض الشباب هم من يطلبون المخدر بأنفسهم بدافع حب الاستطلاع، ويوقع تعاطي المخدرات المدمن في المشاكل الأسرية والمالية، ويعد استخدام حقن المخدرات أحد أسباب الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الدم «مثل الإيدز». وأكدت أن المراهقين الذين يستمعون باستمرار عن أضرار المخدرات من والديهم هم أقل عرضة لاستخدامها بنسبة ٥٠٪ من الذين لا يعون خطرها، وقد تؤدي المخدرات إلى الوفاة إما بسبب استخدام جرعة زائدة أو بسبب مضاعفات استخدامها، فضلا عن أن المعرفة بأسباب الإدمان تساعد على التخلص منها.