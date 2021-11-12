شكرا لقرائتكم خبر عن «ولادة الدمام» تحتفي بـ «عالمي» السكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أمس الخميس، فعاليات الاحتفال بيوم السكر العالمي، بمشاركة 6 أقسام بهدف رفع مستوى الوعي للوقاية من المرض لا سيما بين الأطفال.

وأوضح مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أن الفعالية تمت بمشاركة قسم التثقيف الصحي والتحكم بالسكري وقسم المختبر وقسم الحمل والسكري «باطنية»، وقسم الخدمة الاجتماعية، وقسم التغذية العامة والعلاجية، وقسم العلاج الطبيعي، كما تضمن إقامة 3 أركان ترفيهية بهدف إيصال رسائل للأطفال للوقاية من مسببات مرض السكري واتباع السلوكيات الصحية. وأكد المستشفى أن عدد المواعيد في 4 عيادات لسكر الأطفال في المستشفى خلال العام الحالي 2021 بلغت 1102 موعد، فيما كان عدد المواعيد في العيادات خلال العام الماضي 2020م 1218 موعدا، مشيرا إلى أن أسباب الإصابة بالسكري من النوع الأول هو المرض المناعي، الذي يهاجم خلايا بيتا في البنكرياس، أو العامل الوراثي عند إصابة أحد الوالدين أو بعض الفيروسات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسكري من النوع الأول، في حين أن أسباب الإصابة بالسكري من النوع الثاني هي السمنة وتناول أغذية تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة، إضافة إلى العوامل الوراثية، التي قد يكون لها دور كبير في الإصابة.