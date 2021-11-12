شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويتفقد تجهيزات «بين أهلنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار محافظ النعيرية منصور الداود رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، يرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية وأعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، مؤخرا، مقر سوق الأسر المنتجة «سوق النساء الشعبي» بالمحافظة، للوقوف على الاستعدادات لفعاليات الأسر المنتجة، تحت مسمى «بين أهلنا» والمقام لمدة 3 أيام في الفترة من 26- 28 نوفمبر الجاري، خلال فترة الإجازة الدراسية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن فعاليات «بين أهلنا»، التي ستنفذها لجنة التنمية السياحية بالتعاون مع بلدية المحافظة تعتبر الأولى من نوعها، مشيرا إلى أنها ستشمل فعاليات ترفيهية للأسر والطفل، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأسر المنتجة وفعاليات شعبية، تناسب أذواق كل شرائح المجتمع، عبر تسخير كل الإمكانات لإنجاح الفعالية.

وأشار إلى أن البلدية تحرص على مشاركة كل القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك من أجل إقامة المناشط والفعاليات، التي تساهم في ترفيه الأهالي والزوار، والتي من شأنها تنشيط الحركة السياحية في المحافظة.