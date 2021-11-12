شكرا لقرائتكم خبر عن 9 متطلبات لتحسين الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خرج الاجتماع الخامس للمجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عقده فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بتسع توصيات لتحسين اشتراطات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمراكز التجارية.

دمج بالمجتمعوأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أن الاجتماع استهدف إيصال صوت الأشخاص ذوي الإعاقة لكل مَن له يد في خدمتهم، تعزيزاً لمكانتهم ودمجهم بالمجتمع، والمساهمة في تهيئة المرافق العامة والمراكز التجارية لهم.

شركات متخصصة

وجاء الاجتماع برئاسة مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، وبحضور مدير إحدى الشركات المتخصصة بإدارة وتشغيل المراكز التجارية بالمملكة أنس القاضي، وبمشاركة كلٍ من مساعد مدير عام فرع الوزارة للتنمية ابتسام الحميزي، وأعضاء المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة.

تحديات وصعوبات

وتضمن الاجتماع عددًا من المحاور، حيث تمت مناقشة تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة عند زيارة المراكز التجارية، والتحديات والصعوبات، التي تواجههم عند زيارة المراكز، ومتطلبات واشتراطات الوصول الشامل لهم، والجدول الزمني لتنفيذ المتطلبات والاشتراطات.

دورات تدريبيةوتضمنت التوصيات، التي أقرت في ختام الاجتماع، توفير مواقف كافية مع مراعاة المعايير والمواصفات والمساحات المناسبة في تصميمها، وحماية المواقف حتى لا يتم الوقوف بها من غير مستحقيها، الأخذ بعين الاعتبار مساحات دورات مياه ليستطيع الشخص التنقل في الداخل بسهولة، توفير عربات مشتريات متخصصة لذوي الإعاقة، توفير مقاعد مخصصة بقاعات السينما في الخلف، حيث إن الجلوس في الأمام غير مناسب بسبب ارتفاع شاشات السينما، تكوين فريق عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة يعنى بالمشاركة في تقديم المتطلبات التطويرية للمرافق، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل الوصول لذوي الإعاقة البصرية، مع أهمية تنظيم دورات تدريبية لموظفي وموظفات الصفوف الأمامية في المراكز التجارية لتدريبهم على كيفية التعامل مع أجهزة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة أن تكون كل التحسينات وفق كود البناء السعودي.