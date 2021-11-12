شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ النعيرية يناقش استعدادات «الربيع 20» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد محافظ النعيرية منصور الداود، رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، يرافقه رئيس البلدية م. نايف الرجباني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، وأعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، أمس الأول، مقر مهرجان ربيع النعيرية، لمناقشة بدء الاستعدادات الخاصة بالمهرجان في نسخته الـ«20».

وأشار محافظ النعيرية إلى أنه وبمتابعة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله - لأعمال التنظيم والاستعدادات، سيتم البدء في أعمال التجهيز لإقامة مهرجان ربيع النعيرية في نسخته «العشرين» في 6 يناير 2022.

وأضاف إن فعاليات المهرجان ستشهد برامج وأنشطة مختلفة تستهدف جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تواجد الأسر المنتجة والقرية الشعبية والعروض الترفيهية للأسرة والطفل.